Myun-Whun Chung dirige la Filarmonica

La Filarmonica della Scala accoglie Myung-Whun Chung, Maestro coreano tra i più richiesti al mondo che dal 2023 è diventato Direttore Emerito dell’orchestra a suggello di una relazione artistica e umana che continua da più di 35 anni. Domani alle 20 al Teatro alla Scala Chung è anche solista nel Concerto n. 23 in la maggiore per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart; nella seconda parte è in programma la Sinfonia n. 6 in la maggiore di Bruckner, compositore che Chung affronta per la prima volta con gli scaligeri. Il concerto è trasmesso in diretta su Rai Radio 3 e su La Scala TV. Stasera alle 19.30 Chung è protagonista anche della Prova Aperta, il ricavato raccolto sarà a sostegno della Fondazione don Gino Rigoldi e del progetto Soul (supporto allo Studio, Orientamento Universitario e Lavoro). "Dall’inizio l’incontro con la Filarmonica è stato quasi magico. Da subito l’orchestra non solo capiva ciò che era nella mia testa, ma anche ciò che era nel mio cuore", ha affermato Chung. G.L.