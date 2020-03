Milano, 20 marzo 2020 - E' morto a 78 anni il professor Enrico Decleva, ex rettore dell'Università degli Studi di Milano dal 2001 al 2012 e presidente della conferenza dei rettori delle Università italiane dal 2008 al 2011. Ne ha dato notizia Alberto Quadrio Curzio, vicepresidente del Consiglio della Fondazione Balzan Premio, di cui Decleva era presidente dal 2013.



"Con la scomparsa del presidente Decleva, la Fondazione Balzan Premio perde una personalità straordinaria per grande equilibrio e capacità intellettuale che, sempre con garbo e finezza, ha consolidato e aumentato il ruolo della Fondazione nella cultura e nella scienza - si legge in una nota - così Enrico Decleva ha proseguito fino alla fine la missione della sua vita dedicata alla promozione del sapere come un elemento fondante del progresso umano".

