È morta Bianca Beccalli, la sociologa delle pari opportunità: “Studiò per le donne, gli operai, i migranti”

È morta giovedì Bianca Beccalli, sociologa del lavoro e delle pari opportunità, fondatrice del centro disciplinare Donne e differenze di genere dell'Università Statale di Milano dove ha a lungo insegnato. Nata a Pavia nel 1938, si iscrisse alla facoltà di Filosofia e frequentò i corsi di Alain Touraine a Parigi negli anni Cinquanta, dove si trasferì insieme a Marco Pannella, con cui ebbe una relazione sentimentale che quasi sfociò nel matrimonio.

Partecipò alla fondazione dei Quaderni Piacentini e nel 1963 sposò l'economista Michele Salvati, che rimase il suo compagno per tutta la vita. La sua carriera di studiosa e attivista le conferì fama internazionale, e pubblicò saggi per Feltrinelli e Il Mulino. Nel 2003 le fu assegnato l'Ambrogino d'oro.

In un articolo del 2012 sul Corriere della Sera, scrisse: “Le donne portano con sé questioni che riguardano l’intera società, non solo loro stesse: da un lato la richiesta di pari opportunità lavorative, dall’altro l’esigenza di cura per bambini e anziani, fondamentali per il benessere collettivo e l’equilibrio demografico”. I funerali si terranno lunedì alle 11 presso il tempio Valdese in via Francesco Sforza a Milano.