Morosità incolpevole a San Donato Milanese: aperti i bandi per aiutare chi è sotto sfratto

Morosità incolpevole, aperti i bandi per l’aiuto a pagare l’affitto per chi ha avuto problemi economici. Dopo il Covid, la crisi energetica e quella economica, cresce il numero degli stratti nei confronti di familgie che hanno visto ridotto drasticamente il loro potere d’acquisto. Le domande si potranno presentare a partire dal 5 settembre. Fino al 15 novembre sarà possibile richiedere il contributo destinato alle famiglie che hanno ricevuto uno sfratto. Si tratta di un contributo per le famiglie che hanno ricevuto uno sfratto perché non sono riuscite a pagare l’affitto a causa della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale. In questi casi potranno richiedere al Comune, fino al 15 novembre 2023, un contributo economico. I requisiti sono quelli di avere un reddito Ise non superiore a 35mila euro o un valore Isee non superiore a 26mila. Ovviamente devono essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità ed essere titolari di un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell’unità abitativa da almeno un anno. I richiedenti e i loro familiari non possono essere proprietari di altre abitazioni o avere abitazioni in usufrutto. Le domande potranno essere consegnate all’Urp presentandosi di persona.

Massimiliano Saggese