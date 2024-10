Moda e sostenibilità. Lezione di Pistoletto al Museo del Tessile

Proseguono le iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura con “Ottobre del tessile” , in occasione del 27° anniversario di fondazione del Museo del Tessile, inaugurato il 26 ottobre 1997, obiettivo la valorizzazione della storia e della cultura tessile sul territorio. Presentata la seconda parte della programmazione con l’annuncio da parte dell’assessore alla Cultura Manuela Maffioli dell’arrivo in città di Michelangelo Pistoletto.

"Avremo l’onore di ospitare il grande artista Michelangelo Pistoletto, di cui abbiamo esposto in primavera due opere, la “Venere degli stracci” e il “Terzo Paradiso”, che terrà una conferenza sull’impegno per la sostenibilità ambientale attraverso il linguaggio artistico e una mostra a tema moda e sostenibilità a palazzo Cicogna – ha detto Maffioli –. L’artista biellese arriverà a Busto nell’ambito di un progetto iniziato a maggio, altro mese che dedichiamo alla valorizzazione del tessile con le mostre di fiber art, e che proseguirà nei prossimi mesi con tavoli di lavoro con aziende e associazioni sempre sui temi della sostenibilità".

Il calendario degli eventi "è ricco – ha continuato l’assessore – diversi linguaggi, quelli dell’economia, dell’arte, della memoria, si mescolano e si incontrano per parlare del tessile. Coinvolgeremo anche i bambini perché vogliamo trasmettere loro l’identità della città in cui stanno crescendo. Busto parla il linguaggio del tessile e il tessile è ambasciatore di Busto ovunque nel mondo".

Fino a giovedì è visitabile al Museo del Tessile la mostra “Fabbriche e memoria. Dall’Olona all’Adda. Busto Arsizio, la città delle cento ciminiere”, un viaggio a ritroso nel tempo attraverso l’architettura industriale nella trasformazione del paesaggio. La seconda parte della programmazione di “Ottobre del tessile” prenderà invece il via venerdì, alle 13,30 a Malpensafiere- SustainHUBility con “Certificazioni e soluzioni digitali per la GreenTransition”, convegno sui temi di attualità in ambito di sostenibilità produttiva e certificazioni tessili, promosso da Centrocot, con Comune di Busto Arsizio, Camera di Commercio di Varese, Studio Legale Albè e Associati, Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus, Sistema Moda Italia e ConfindustriaVarese. Seguirà un mese intenso di proposte per fare memoria del passato dei pionieri e guardare al futuro, pronti alle sfide che si coniugano con la sostenibilità.

Paolo Verri