In piazza Repubblica a Milano semafori lampeggianti da settimane. Attraversare è una roulette russa

Milano – Fuori uso da settimane. A rischio e pericolo di chi attraversa la strada, o meglio cerca di attraversarla. Stiamo parlando dei due semafori che presidiano i passaggi pedonali all’angolo tra piazza Repubblica e viale Città di Fiume: sono lampeggianti da tempo. Così ogni giorno diventa un’impresa per i pedoni, che sono costretti ad attendere a volte minuti prima che qualche automobilista di buoncuore si fermi per lasciarli passare.

I pericoli aumentano nella carreggiata che collega Porta Venezia a piazza Repubblica: le auto arrivano nei pressi del semaforo a velocità sostenuta, in discesa e con visuale parzialmente coperta da una piccola curva. Il Comune, contattato dal Giorno, fa sapere che non risultano segnalazioni di guasti, ma che ora ne verrà subito inoltrata una ai tecnici di Unareti per la riparazione.