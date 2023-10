"Milano: Meghnagi si scusa con i 5 Stelle. Conte chiude il caso"

Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi si è scusato con il Movimento 5 Stelle per le accuse di antisemitismo lanciate martedì sera dal palco del presidio per Israele di via Beltrami. Accuse che avevano generato l’immediata reazione del partito e del suo leader Giuseppe Conte, che aveva preannunciato l’intenzione di querelare Meghnagi nel caso non si fosse scusato. Le scuse sono arrivate ieri: la "mia frase", ha spiegato il presidente della Comunità ebraica (nella foto), è stata "dettata dall’emotività, di cui mi scuso, e dal dolore straziante per la morte di 1.300 cittadini di Israele, tra cui mia nipote, nel sabato di sangue di Hamas". E ancora: "È mia responsabilità porre fine a questa diatriba. Con il M5S e il suo leader Giuseppe Conte avremo modo di confrontarci in momenti più sereni: prendo atto delle sue parole di condanna degli eccidi di Hamas e delle espressioni di vicinanza alla nostra causa".

Meghnagi ha aggiunto: "In questo tragico momento, non possiamo permetterci il lusso di polemiche collaterali e mi dispiace che una parte di esse sia scaturita da una mia frase". A stretto giro la replica di Conte: "Prendiamo atto delle scuse per un’accusa oltraggiosa e menzognera". Quindi, "il Movimento 5 Stelle ha deciso di non presentare querela per diffamazione contro Meghnagi".