Milano futura in 19 progetti . Cerchia verde tra le Porte. Cavalcavia, nel 2025 la gara per Monteceneri pedonale

Sono 19 i “progetti bandiera“ che sono contenuti nel nuovo Piano di governo del territorio e riguardano centro e periferia. Dalla Cerchia verde dei Bastioni alla pedonalizzazione del cavalcavia Monteceneri, dal restyling delle arterie di fianco alla Stazione Centrale e agli ex Magazzini Raccordati alla realizzazione del boulevard che collegherà la nuova Biblioteca europea di informazione e culturale (Beic) al Parco agricolo sud, attraverso la riconversione del cavalcavia Corvetto fino alla riqualificazione di viale Ortles e via Quaranta. Progetti contenuti nell’Atlante dei quartieri che ieri mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi hanno illustrato spiegando che l’Atlante è una delle parti più importanti del futuro Pgt, che sarà approvato nel giro di un anno.

Ripartiamo dal centro. Il progetto Cerchia verde dei Bastioni prevede di creare spazi pubblici continui a pedonalità privilegiata e riqualificare le piazze adiacenti le porte storiche. Tra gli obiettivi, ripensare in ottica di progressiva pedonalizzazione e miglioramento della qualità dello spazio pubblico i quartieri Brera, Quadrilatero, Romana, Ticinese e Magenta. La “sottile linea verde“ lungo i Bastioni e a ridosso delle antiche Porte di accesso alla città punta a dare più spazio a pedoni e ciclisti, far aumentare le aree verdi e far girare al largo le auto. "Riprendendo uno dei grandi progetti di interesse pubblico del Pgt 2012 non completamente attuato – si legge nella slide relativa alla Cerchia verde dei Bastioni – l’Atlante propone la realizzazione un sistema di spazi pubblici continui a pedonalità privilegiata lungo il doppio sistema della Cerchia dei Bastioni (viale Majno, Caldara, Beatrice d’Este, Papiniano) e dell’anello dei viali appena esterno ad esso (viale Monte Nero, Bligny, Coni Zugna)". Non solo. "La riqualificazione della doppia cerchia prevede la realizzazione di un itinerario ciclabile continuo che interessa il viale più interno, mentre il viale esterno viene ripensato in ottica pedonale e di rafforzamento del trasporto pubblico al fine di enfatizzarne il carattere commerciale e di vita pubblica. Il progetto si completa con l’attivazione di funzioni di interesse collettivo all’interno di alcune porte storiche oggi non utilizzate, la riqualificazione di alcune piazze che diventeranno luoghi notevoli lungo l’anello e l’apertura verso i grandi parchi urbani".

Dal centro alle periferie. I progetti bandiera più interessanti per i quartieri lontani dalla Madonnina riguardano il riutilizzo di due storici cavalcavia stradali: Monteceneri e Corvetto. La Giunta Sala, dopo ripetuti proclami, accelera. "La riqualificazione del cavalcavia Monteceneri è un sogno che vogliamo che diventi realtà – sottolinea Tancredi –. Nel 2025 il Comune lancerà il bando sulla riqualificazione di Monteceneri. Gli esempi di riferimento riguardano le grandi metropoli, dall’High Line di New York alla Promenade Plantée di Parigi". E il cavalcavia Corvetto? "Speriamo di lanciare un bando in tempi brevi anche per il riutilizzo pedonale, ciclabile e verde di quella infrastruttura", replica l’assessore, mentre il sindaco spiega che "sul cavalcavia Corvetto c’è un solo problema: capire se il flusso delle auto senza quella via di accesso alla città crei o no eccessivi problemi al traffico nelle strade limitrofe. Siamo in attesa di una risposta dai nostri uffici. Se la risposta sarà positiva, andremo avanti con il progetto di ripensamento del cavalcavia Corvetto. Abbatterlo o riqualificarlo? Ancora presto per dirlo".