Milano, cocaina e shaboo: sei arresti

Operazione anti-spaccio della Mobile di Milano

Milano, 6 marzo 2023 – La Polizia di Stato ha arrestato nell’ultima settimana cinque filippini e un italiano sequestrando oltre 130 grammi di shaboo e 2 kg di cocaina. In particolare, ad essere arrestata è stata una donna filippina di 42 anni. Già nota alla polizia, la 42enne è stata notata uscire da un appartamento di via Sammartini e allontanarsi a bordo di un monopattino.

Sottoposta a controllo è stata trovata in possesso di 825 euro, mentre dalla perquisizione domiciliare nei pressi di via Zuretti, dove peraltro la donna doveva scontare gli arresti domiciliari, sono stati rinvenuti diversi involucri di shaboo per circa 45 grammi complessivi.

Inoltre, dallo stesso appartamento di via Sammartini è stato notato uscire un altro filippino che ha tentato di dileguarsi alla vista dei poliziotti. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di shaboo mentre nella sua abitazione, nascosti in un peluche, sono stati trovati altri 10 grammi della stessa sostanza. I due sono stati arrestati. Arrestata anche un'altea donna filippina di 62 anni, in via Marocco.

Sulla base di pregressi servizi in zona, gli agenti avevano individuato la donna quale potenziale pusher. Per tale ragione è stato messo sotto osservazione lo stabile dove vive. Gli agenti hanno notato entrate due filippini che, poco dopo, sono usciti. Sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di circa un grammo di shaboo appena acquistato dalla donna.

E’ stata eseguita quindi una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 6 grammi di shaboo pronti per la vendita e 680 euro in contanti provento dello spaccio. Gli agenti della sesta Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno poi arrestato in via Marochetti una filippina di 55 anni e un filippino di 36 anni per spaccio di sostanze stupefacenti, già noti.

I due sono stati notati con atteggiamento sospetto e si è deciso di procedere al controllo. Sono stati trovati in possesso di 6 involucri contenenti circa 69 grammi di shaboo e 700 euro in contanti. Infine, è stato arrestato a Cologno Monzese un italiano di 54 anni. L’uomo è stato notato disteso sui sedili posteriori della propria autovettura intento ad armeggiare tra i sedili anteriori e posteriori. A quel punto è scattato il controllo durante il quale sono stati rinvenuti due panetti di cocaina del peso complessivo di circa 2 kg. Il 54enne è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere di Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria.