Micro Macro, universo e poesia in mostra La rassegna "Micro Macro" a Cesano Boscone unisce arte e scienza, esplorando la materia con incontri di astrofisica, fotografia e musica. Opere di artisti come Mino Logo e Lucrezia Minerva arricchiscono l'evento, che si svolgerà fino al 3 marzo con varie tematiche in programma.