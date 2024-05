Meteo, allerta rossa da mezzanotte. Il rischio esondazione è di nuovo alto

Piove da ieri sera e torna l’allerta meteo, con Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte. Scatta di nuovo l’emergenza, insomma. Dopo la (breve) tregua del weekend. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi in città. A tale proposito è stata convocata un’Unità di crisi locale (Ucl) per la pianificazione delle attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio. Sono previste su Milano forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata, lungo la notte e nelle prime ore di questa mattina e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

Durante l’allerta meteo, scrive Palazzo Marino in una nota, si invitano i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi.

Inoltre non bisogna sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Nei quartieri a rischio, intanto, i cittadini si preparano al peggio: tornati i sacchi di sabbia e le paratie di legno agli ingressi dei condomìni per fare da barriera.

Red.Mil.