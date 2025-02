Medio Oriente. Foto in mostra per WeWorld

La Fabbrica del Vapore ospita la mostra fotografica promossa da WeWorld “Home Sweet Home – Immagini di resistenza dalla Palestina”, che racconta storie attraverso gli scatti delle fotografe Michela Chimenti e Alessia Galli. Nel loro viaggio in Cisgiordania, hanno visitato anche i progetti di WeWorld, presente nel Paese da oltre 30 anni. Aperta al pubblico fino all’11 marzo, patrocinata dal Comune di Milano, la mostra vuole condividere storie di resistenza, immortalate in scatti che raccontano l’esperienza di chi vive difficoltà quotidiane. Un racconto anche attraverso testimonianze raccolte durante il viaggio. La mostra, curata da Micaela Calabresi, fa parte di un progetto fotografico lanciato a novembre che offre "uno sguardo intimo sulla vita in Palestina": ogni immagine "cattura storie" che rischiano di rimanere nell’ombra.

"Tornare in Palestina dopo il 7 ottobre ha avuto un impatto profondamente diverso rispetto alle volte precedenti – spiega Alessia Galli –. Camminare per le strade di Gerusalemme e Betlemme, tornare al mercato di Hebron e Nablus è stato uno shock: le strade solitamente gremite di profumi, colori e suoni, erano quasi spettrali. La tragica situazione non ha impedito ai palestinesi di raccontarci cosa stanno vivendo". Per tutta la durata della mostra, le fotografie saranno disponibili a fronte di una donazione che sarà destinata ai progetti di WeWorld in Palestina e in particolare all’acquisto e alla distribuzione di kit mestruali e all’organizzazione di percorsi di formazione per donne e ragazze palestinesi.