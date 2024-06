Medico trasferito. "Centinaia senza assistenza"

"In città da due settimane molte centinaia di pazienti hanno perso il loro medico di base, che si è trasferito altrove. Gli assistiti sono stati ridistribuiti, ma non tutti sono stati presi in carico da medici di Melegnano. In alcuni casi i pazienti si vedono costretti ad andare fuori Comune per cure e ricette". Questa la situazione alla base della protesta organizzata dal Forum salute del Circolo Vittoria 6. Con un presìdio davanti al municipio, si è voluto accendere i riflettori su alcune criticità che si riscontrano sul territorio, a partire dalla carenza di medici di medicina generale. "Le trasferte fuori Comune sono penalizzanti soprattutto per anziani e fragili. Ci chiediamo se il sindaco Vito Bellomo, che nella sua città è il primo responsabile della salute pubblica, abbia contezza della situazione e quali iniziative intenda assumere nei confronti di Ats e Asst", hanno detto i manifestanti, che da tempo sono in attesa di un incontro con l’amministrazione locale anche per parlare della casa di comunità diffusa, inaugurata a Melegnano lo scorso dicembre ma "sottoutilizzata perché l’avvio dei suoi servizi non è stato accompagnato da un’adeguata campagna informativa tra i cittadini". All’interno del Circolo Vittoria 6 è attivo dallo scorso autunno lo Sportello salute, un servizio di supporto per i cittadini alle prese con visite, esami e liste di attesa. A.Z.