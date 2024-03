Marzo mese delle donne: conferenze, camminata, tango e cene

Corsi e conferenze, la tradizionale camminata “in rosa“, una lezione di pilates in regalo e incontri focus sui temi della salute per giovanissime, giovani e anziane: la Martesana battezza “il mese delle donne“, e il calendario degli appuntamenti è lunghissimo. Partiamo da Gorgonzola dove si intitola “Marzo è donna“ la rassegna messa a punto dall’amministrazione comunale. Fra le tante iniziative la ”Camminata rosa“ a sostegno della ricerca sui tumori femminili, con appuntamento sabato 9 alle 10. Mercoledì 6 alle 21 la conferenza “La ciclicità femminile“, dedicata alla conoscenza delle diverse fasi della vita della donna; l’8 marzo grande ritrovo con apericena e karaoke per tutte le donne dalle 19, negli spazi del centro intergenerazionale.

Sempre la biblioteca, il 9 marzo alle 17, ospiterà una conferenza dedicata alla figura di Artemisia Gentileschi, intitolata “Con le parole giuste“. In calendario anche un’ora gratuita di lezione di pilates, un corso di massaggio in gravidanza tenuto da una massaggiatrice olistica, una conferenza sulle problematiche della salute dell’occhio in menopausa. Giovedì 21 lo zoom è sulla comunicazione madri-figli, con la conferenza “La comunicazione emotiva“. Da Gorgonzola a Cassina de Pecchi, dove oggi alle 16 si tiene, al Mulino Dugnani di Sant’Agata, lo spettacolo dialettale “Ch’el sacusa, numm semm Imelde Canzi e Mentina Salvaneschi“. L’8 marzo, sempre in occasione della giornata internazionale della donna “Cucina pugliese in salsa lombarda“, cena con ballo aperta a tutte le donne promossa dal Comune in collaborazione con il centro culturale Paolo Borsellino.

Da Cassina a Melzo, dove l’8 marzo il Comune propone una “Giornata del benessere“ in una location d’eccezione, quella del Palazzo Trivulzio. In programma dalle 16,30 l’incontro “Tango argentino, terapia dell’anima“, evento fra ballo e meditazione a cura di Kiki Club Tango. Dalle 19 “Incontriamoci“, aperitivo con buffet preparato dagli studenti dell’Enaip. Ancora, “Donneingonnapantalone“, lettura ad alta voce di brani "per rappresentare in modo divertente i tanti e diversi volti delle donne che hanno fatto la storia", a cura di Polvere di storie. M.A.