Manutenzione alberi: potature e abbattimenti nel parco Manzoni

Quando alcuni cittadini hanno pubblicato sui gruppi social locali le foto di alberi segati e spazi verdi disseminati di tronchi e radici, è salita la preoccupazione. Decine i commenti, con richieste di spiegazioni per quei tagli che hanno spaventato gli amanti del verde. Il Comune ha quindi risposto ai cittadini con un comunicato.

"Sono in corso in questi giorni le attività di cura e manutenzione del patrimonio arboreo del territorio comunale, con centinaia di interventi di potatura e taglio di rami secchi. Un ricco progetto che segue la campagna di controlli e verifiche puntuali sulla salute delle piante e proseguirà con nuove piantumazioni nelle aree verdi della città", soprattutto nel parco di via Manzoni, l’area che aveva sollevato maggiori polemiche per gli abbattimenti.

"Per gli alberi malati, morti e a fine vita è stato necessario programmare l’abbattimento, per tutelare la sicurezza dei cittadini, delle cose e dell’ambiente – proseguono dal Comune –. Interventi necessari, sulla base del controllo del territorio eseguito dal Settore Ambiente, delle segnalazioni dei cittadini e della valutazione della stabilità degli alberi da parte degli esperti".

Per quanto riguarda il parco Manzoni, "l’area è popolata esclusivamente da robinie spontanee, ormai in pessime condizioni, morte, piegate, pericolanti: sono state abbattute, e nella stessa area realizzeremo un nuovo progetto di piantumazione, aumentando il numero di esemplari", spiega la vicesindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali.

Saranno numerose le potature, proprio per l’enorme patrimonio verde cittadino. In totale, in diverse zone della città, sono previsti 70 abbattimenti, soprattutto di robinie in condizioni precarie.