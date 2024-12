Madalina Ghenea, chi è la modella e attrice romena vittima di una stalker

Milano, 17 dicembre 2024 – L’arrivo a Milano poco più che quindicenne, i lavori come modella e il debutto nel mondo dello spettacolo con l’apparizione in un video di Eros Ramazzotti. Successivamente una serie di ruoli in film italiani e internazionali. È questa, in sintesi, la traiettoria di Madalina Diana Ghenea, la modella e attrice romena di 36 anni che ha denunciato di essere stata vittima di stalking da parte di una connazionale di 45 anni.

Madalina Diana Ghenea nasce in Romania nel 1988. A poco più di 15 anni è già a Milano, poco dopo inizia la carriera sulle passerelle. Sfila, fra gli altri, per Gattinoni. Debutta sullo schermo come protagonista del videoclip “Il tempo tra noi” di Eros Ramazzotti nel 2007. In quel periodo, per mantenersi, lavora come cameriera nei ristoranti. Nel 2008 appare sul calendario Peroni

Successivamente inizia a farsi strada fra televisione e cinema. Partecipa a uno spot per una compagnia telefonica insieme alla cabarettista Teresa Mannino e all’attore Raoul Bova. In televisione fa parte del cast di Ballando con le Stelle, finendo la sua avventura alla settima puntata.

Madalina Ghenea con Paolo Sorrentino e Michael Caine, regista e protagonista di Youth - La giovinezza

Numerose le apparizioni al cinema. Il debutto è del 2011 ne I soliti idioti, al fianco di Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Due anni dopo ha un ruolo in Razzabastarda di Alessandro Gassmana, mentre nel 2014 si alterna fra televisione – è Dorotea Malatesta ne I Borgia – e cinema, diretta da Paolo Sorrentino in Youth – La giovinezza, come Miss Universo

Carlo Conti e Madalina Ghenea a Sanremo 2016 (Ansa)

Il 2016 è un anno fortunato. Ottiene due parti in film internazionali – Zoolander 2 di Ben Stiller e Smitten, debutto di Barry Morrow – ed è sul palco del Festival di Sanremo, chiamata da Carlo Conti ad affiancare Gabriel Garko e Virginia Raffaele.

Nel nuovo decennio compare in House of Gucci (2021) e diventa testimonial per il brand di intimo bustocco Yamamay (2023)

Numerosi i compagni e i flirt attribuiti a Ghenea. Nei primi anni dello scorso decennio ha intessuto brevi relazioni con gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender. Qualcuno parla di un “filarino” con Kevin Prince Boateng, ma Madalina ha negato in più di un’occasione. Lo stesso copione riguarda una presunta conoscenza con Nicolò Zaniolo, smentito con tanto di comunicato firmato dall’avvocato della modella e attrice.

Dal 2016 si lega all’imprenditore romeno Matei Stratan. I due nel 2017 hanno una figlia, Charlotte, nata a Bucarest nel mese di aprile. L’amore finisce nel 2019. L’ultimo fidanzato accertato è il tennista bulgaro Grigor Dimitrov: il rapporto inizia nell’estate 2023 ma in autunno è già terminato.