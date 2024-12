Luci sulla Torre Velasca. Una mega installazione per accendere il Natale

La Torre Velasca si trasforma in un’installazione luminosa per regalare un momento di emozione e meraviglia. Il progetto è stato ideato dal dipartimento di lighting design di ESA Engineering con l’obiettivo di accendere la Torre nel cielo di Milano dopo oltre tre anni di restauro.

Fino al 6 gennaio, le luci della Torre si animeranno con tre “rintocchi” distinti alle 18, alle 20 e alle 22, diffondendo un messaggio di speranza e connessione, per unire i milanesi e i visitatori di tutto il mondo. Uno spettacolo luminoso dinamico che si traduce in un invito per tutti: "Fermati, guarda in alto ed esprimi un desiderio".

L’iniziativa natalizia, anteprima straordinaria del progetto statico permanente di lighting, ha come obiettivo l’esaltazione della forma e della materia nel rispetto dell’opera e del suo valore storico.

Ed in effetti l’effetto è scenografico. Il risultato è stato ottenuto attraverso l’installazione di 206 apparecchi illuminanti, richiedendo il coinvolgimento di circa 40 maestranze specializzate, oltre ad un costante dialogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano.

Dopo le feste, da martedì 7 gennaio, la Torre continuerà ad essere illuminata ma con luci statiche.