Lite tra clochard. Sfregia il rivale: arrestato

Una rissa notturna in piazza Durante, poco distante da piazzale Loreto, nel piccolo parco frequentato anche da balordi spesso in stato d’alterazione alcolica. La polizia è stata chiamata alle due della notte tra venerdì e sabato per una lite scoppiata per futili motivi tra due senzatetto che gravitano in zona. Gli agenti del commissariato Città studi hanno arrestato per lesioni aggravate un 52 enne senegalese, irregolare in Italia e con precedenti, che ha preso a pugni un 48 enne del Gambia e l’ha ferito al volto con un coltello, tagliandolo sotto il labbro. Il gambiano è stato accompagnato al pronto soccorso della clinica Città studi, dov’è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il senegalese sarà processato per direttissima.