Aeroporto Milano Linate, ripresi gli imbarchi dopo lo stop per problema alle luci in pista

Milano, 6 settembre 2023 - Sono ripresi, dopo oltre un’ora e mezzo di stop, gli imbarchi all’aeroporto milanese di Linate. In serata, a causa di un guasto tecnico alle luci in pista è stata disposta la sospensione di decolli e atterraggi a titolo precauzionale, per evitare che le luci in pista potessero spegnersi per un problema riscontrato a un “pozzetto”.

Il guasto

All’origine dello stop ai voli un cortocircuito in uno dei pozzetti elettrici. Un guasto che ha indotto i tecnici a spegnere in via precauzionale tutti gli AVL (aiuti visivi luminosi) per procedere alle ispezioni. In brteve tempo i tecnici sono riusciti a individuare e risolvere il problema consentendo la normale ripresa dell’operatività dello scalo già alle 22,40.

Voli ripresi a Linate

Nel lasso di tempo in cui l’attività dello scalo milanese è stata azzerata per consentire i controlli, i velivoli in fase di atterraggio sono stati dirottati negli altri scali lombardi di Malpensa e Orio al Serio. Mentre Eurocontrol (l’organizzazione che sovrintende il traffico aereo in Europa) ha comunicato alle compagnie che il ritardo, dovuto a un “malfunzionamento delle luci della pista”, avrebbe comportato “ritardi elevati”.