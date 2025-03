Le difficoltà scolastiche?. Un’opportunità

Nappo *

Gli studenti, nel campo del percorso educativo, sono chiamati a scontrarsi quotidianamente con molte e diverse difficoltà e sfide. “L’impegno scolastico” - ovvero l’insieme di sforzi mentali, emotivi e fisici richiesti dallo studio - può essere visto come un ostacolo da superare o come opportunità di crescita. E la propensione a fare fatica gioca un ruolo sostanziale nel successo scolastico. I giovani più motivati, che comprendono l’importanza dello studio per il loro futuro, tendono ad “aggredire” con più determinazione le difficoltà. La resilienza, cioè la capacità di combattere le difficoltà senza arrendersi, è un’altra caratteristica che può influenzare la propensione alla fatica scolastica.

Gli studenti che sviluppano resilienza sono in grado di vedere gli ostacoli come opportunità di miglioramento e non come motivi per rinunciare. Ma questa propensione discende anche dai fattori esterni. L’ambiente familiare che valorizza l’importanza dell’istruzione può contribuire a rafforzare la determinazione degli studenti a superare le difficoltà. Al contrario una famiglia che non pone l’accento sullo studio può ridurre l’inclinazione dei figli ad affrontare con impegno le sfide scolastiche. Anche la quantità e la qualità del carico di lavoro scolastico influenza perché se da un lato è vero che un certo grado di fatica può essere stimolante e favorire la crescita, un carico eccessivo di impegni può portare a stress e disagio psicologico. Gli studenti devono essere in grado di governare la pressione senza compromettere il benessere mentale. Un sistema educativo equilibrato che valorizzi tanto il conseguimento degli obiettivi quanto il benessere psicologico è fondamentale per favorire sana propensione alla fatica. Con le nuove tecnologie i giovani hanno oggi a disposizione strumenti che possono rendere lo studio più interattivo e meno noioso. La scuola deve insegnare un approccio equilibrato che amalgami il giusto livello di sfida con il sostegno psicologico e il benessere. Le fatiche scolastiche, se gestite bene, sono un’opportunità per lo sviluppo personale e per il successo nel lungo periodo.

* Scuola Freud Milano