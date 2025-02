Lavori sulla Sp 415 Paullese, aperta la rotonda per Conterico in direzione Milano

Milano, 7 febbraio 2025 – I lavori di riqualifica e potenziamento della SP 415 Paullese proseguono. Oggi è stata aperta la rotonda, con le relative rampe, per Conterico in direzione Milano.

Non solo, nei prossimi giorni vi saranno ulteriori interventi che avranno ricadute sulla viabilità automobilistica e ciclopedonale di questa importante arteria stradale. Infatti, all’altezza della SP39 Cerca, l’intersezione TEEM sarà interessata da parzializzazioni, deviazioni, restrizioni e aperture a partire dal 7 febbraio 2025.

Inoltre, nell'ambito della riqualifica della passerella ciclopedonale di attraversamento della SP 415 Paullese a Pantigliate, dall'11 febbraio 2025 verrà chiusa la corsia di uscita, direzione Paullo, verso la zona commerciale di Pantigliate per tutta la durata dei lavori, stimata in 9 mesi.

L’intervento prevede la costruzione di due rampe in acciaio per permettere l'attraversamento in sicurezza della Strada Paullese a ciclisti e pedoni in sostituzione degli esistenti ascensori oggetto di atti vandalici e non più funzionanti. Per accedere ai centri commerciali di Pantigliate, i veicoli provenienti da Milano potranno utilizzare l'uscita successiva e, seguendo le indicazioni, raggiungere i parcheggi attraverso la rotatoria 4 strade, intersezione tra la vecchia Paullese e la SP 39.

“Si tratta di un ulteriore importante passo avanti verso la completa riqualificazione della “Paullese”, so che queste attività stanno creando dei disagi ai pendolari e alla cittadinanza e di ciò mi rammarico. In questi mesi mi sono recata a più riprese in cantiere per verificare personalmente lo stato dell’arte e per rappresentare che il nostro impegno è teso a consegnare nel più breve tempo possibile una infrastruttura moderna, sostenibile e funzionale al territorio”, ha commentato la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo.