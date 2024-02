L’associazione La Fra compie 50 anni e si regala una nuova casa

Avanti tutta con i lavori di ristrutturazione del vecchio edificio di via Litta 51 a Lainate e nuove iniziative per raccogliere fondi a sostegno del progetto La nostra casa. L’associazione La Fra, che si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, nell’anno in cui festeggia i cinquant’anni di fondazione, si regala una nuova casa aperta al territorio e organizza anche per il mese di febbraio due appuntamenti. Domenica 4 febbraio alle 15, la compagnia teatrale I sempr’alegher porterà in scena una brillante commedia teatrale: La vita de tutti i di’, rappresentazione in tre atti, anche in dialetto. L’appuntamento è nel cineteatro dell’oratorio san Giovanni Bosco in via Redipuglia. Sabato 17 febbraio alle 21 ci sarà il concerto benefico di raccolta fondi a sostegno dell’associazione organizzato in collaborazione con l’Università Terza Età di Lainate. Una serata con Vivaldi sarà il fil rouge della serata dedicata alla musica classica che vedrà avvicendarsi sul palco l’Orchestra Città di Dalmine e l’Ensemble Corale Echo. Due occasioni per conoscere e sostenere con una donazione il progetto La nostra casa, una nuova e moderna struttura, pensata per favorire l’autonomia delle persone disabili, per il loro inserimento nella vita della comunità e per offrire sollievo alle loro famiglie.

Roberta Rampini