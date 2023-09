Lampugnano, murale antismog "Il nostro omaggio alla città"

Un murale antismog è stato inaugurato ieri alla stazione dei bus di Lampugnano. L’opera, omaggio al capoluogo lombardo e ai suoi personaggi più celebri, è stata realizzata dall’artista Alessandro Bandinu. Grazie alla pittura Airlite, che a contatto con la luce trasforma agenti inquinanti come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale, il murale purifica l’aria circostante per l’88,8%.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la regista Donatella Massimilla, responsabile dello Spazio Alda Merini, e l’attrice Gilberta Crispino, del Centro Europeo del Teatro e Carcere, che hanno recitato due poesie di Alda Merini dedicate a Milano. Presenta anche il trombettista Raffaele Kohler, che si è esibito col suo strumento proprio davanti alla nuova opera.