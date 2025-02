Lainate, finisce in manette il pusher accampato nel parco

Dava appuntamento ai clienti in un bivacco costruito con materiale di recupero, in un’area boschiva tra Arese e Lainate e in un altro, poco distante, nascondeva la droga e il materiale per confezionare le dosi. Ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della compagnia di Rho. In manette è finito un 26enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora.

I militari nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area parco delle Groane e delle aree intorno, hanno perlustrato a piedi la zona che costeggia via Manuel Fangio e qui hanno notato il 26enne accanto al bivacco probabilmente in attesa dei clienti.

Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga a piedi attraverso la fitta vegetazione, cercando anche di nascondersi. Ma non ha fatto molta strada, è stato raggiunto dai carabinieri e arrestato.

Nel corso dello stesso servizio è stato smantellato anche un secondo bivacco e qui sono stati rinvenuti e sequestrati 2 involucri contenenti 1,2 grammi di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione, due cellulari usati per contattare i clienti, 2.140 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi.

