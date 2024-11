Laboratorio di comunità. Spazi e idee educative dedicate ai più giovani

Un laboratorio urbano di comunità per riqualificare gli spazi e organizzare proposte educative per preadolescenti, adolescenti e giovani. Stiamo parlando di Mast + una delle 14 azioni che rientrano nell’ambito del progetto “Ponti e cerniere: modelli gestionali per la rigenerazione urbana“ approvato dall’amministrazione comunale di Rho per rigenerare la zona a sud della città, quella oltre la ferrovia. Il Mast di via San Martino funziona molto bene da anni, in quel “+“ del progetto ci sono azioni materiali, ovvero opere che trasformeranno lo spazio in una sede più accogliente, e azioni immateriali per dare vita a un vero e proprio polo sperimentale di ricerca educativa.

"La nostra strategia è incentrata sulla creazione e riqualificazione di spazi e attrezzature pubbliche legate fra loro da ‘filamenti’ (piste pedonali e ciclabili) che connettono i diversi luoghi – dichiara l’assessore all’urbanistica Edoardo Marini –. Le opere edilizie previste, sono affiancate da progetti di carattere sociale dedicati ai giovani, alla comunità locale e ai soggetti più deboli, per un valore totale di circa 23 milioni di euro". Il progetto di riqualificazione del Mast, gestito dalla cooperativa sociale LaFucina, è uno di quelli. Per quanto riguarda le azioni concrete, verrà sistemato il tetto della “sala ganci“, quella che ospita eventi e concerti, oggi ammalorata da alcune infiltrazioni. È previsto un efficientamento degli spazi per poter affittare gli spazi a cittadini e associazioni. Nel cortile interno sarà sistemata la struttura che oggi ospita gli studi di Radio Mast, interamente gestita dai giovani, creando una sede adeguata alle apparecchiature e una sala prove per i gruppi musicali. Ci sarà una zona living, una sorta di salotto dotato di tavoli e panche in legno per i momenti di studio e quelli di aggregazione. Come novità è prevista l’installazione di un playground per attività sportiva libera. Saranno poi potenziate le attività già avviate con successo in questi anni da LaFucina. Ci saranno anche progetti di formazione con Mast+Academy, percorsi semi professionalizzanti gratuiti per i giovani e con Mast+Factory, un piccolo incubatore di progetti di auto-imprenditorialità giovanile in ambito artistico e culturale.

Roberta Rampini