La Spiga d’Oro premia l’impegno sociale

Le associazioni al centro della nuova edizione della Spiga d’Oro, che sarà consegnata il 13 ottobre. Tra le benemerenze, che saranno conferite, c’è quella a Vo.Ci, il raggruppamento delle onlus del territorio. Presente a Cinisello Balsamo da oltre 30 anni, Vo.Ci rappresenta il volto e la voce del volontariato cittadino. "Espressione di impegno e passione, che favorisce la crescita sociale della città": questa la motivazione che ha portato la commissione del Premio a scegliere la storica realtà per le benemerenze civiche. A comporre Vo.Ci sono 32 organizzazioni, con la guida della presidente Liviana Cardin: oggi per tutta la giornata le onlus saranno in piazza Gramsci.