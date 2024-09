"La soluzione?. Trovata da noi"

"Già i genitori sono in difficoltà durante l’estate, con le scuole chiuse per 3 mesi. Ma a settembre i problemi non finiscono". Lo sottolinea Anna Conti, presidente dell’associazione genitori “I Baconiani“, della primaria Bacone a Città Studi. Si riferisce al fatto che l’orario ridotto metta parecchio in difficoltà le famiglie, soprattutto se entrambi i genitori lavorano. Ma loro hanno trovato una soluzione: reclutare educatori per tenere impegnati, con giochi e attività, i bambini fino alle 16.30. "Hanno aderito 300 famiglie, su 400 (escludendo i bimbi di prima, che si stanno ambientando)". Ciascuna paga un contibuto di 20 euro. M.V.