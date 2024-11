La sfida delle tute gialle: "Menu per 1.200 persone"

Cucinare per 1.200 persone, la sfida della protezione civile di Rozzano. È l’impegnativa prova dei volontari guidati dal presidente Renato Porciello, in occasione della maxi esercitazione organizzata da Città Metropolitana di Milano e dal loro coordinamento dei volontari per questo fine settimana. L’evento coinvolge 80 gruppi comunali di protezione civile impegnati in 18 cantieri situati in altrettante località dell’hinterland milanese.

L’esercitazione è stata progettata per testare e migliorare le capacità di intervento in vari scenari di emergenza, tra cui rischi idrogeologici, incendi boschivi e sversamenti di sostanze pericolose. Il campo base dell’operazione è stato allestito presso la sede di Afol Metropolitana in via Gigli. Questa sede ospita non solo la cucina per la preparazione dei pasti, ma anche la logistica centrale dell’evento, la segreteria e le comunicazioni radio. La scelta della sede non è casuale. Renato Porciello è anche il dirigente scolastico della scuola professionale Afol di Pieve che propone corsi di cucina, sala bar e pasticceria. "Preparare pranzi, cene e colazioni per oltre 1.200 volontari impegnati in questo weekend è una sfida senza precedenti per il nostro gruppo" racconta Renato Porciello.

"In passato ci siamo misurati con numeri minori, arrivando a cucinare per un massimo di 550 persone. Questa volta, però, abbiamo superato ogni limite". Ogni giorno, i volontari impegnati nei vari cantieri ricevono un pasto caldo completo, che include un primo, un secondo con contorno e frutta fresca. "Il pranzo prevede una lasagnetta di verdure, seguita da un arrosto di tacchino con patate, per offrire un pasto gustoso e sostanzioso - spiega Porciello -. La cena, invece, è all’insegna della tradizione con un risotto cacio e pepe, seguito da una frittata di cipolle, patate e fagiolini. Per la colazione, i volontari possono contare su brioches fresche. Queste esercitazioni servono a preparare i volontari per le situazioni reali". La protezione civile di Rozzano, con questa esperienza, conferma ancora una volta il suo impegno nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità, pronta a intervenire in ogni circostanza con professionalità e dedizione.