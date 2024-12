La sacrosanta battaglia per tutelare i “curacari“ e i primi risultati

Severini Melograni cara, martedì è Natale e l’anno sta per terminare: credo sia arrivato il momento di fare un bilancio, non ti sembra?

Nonna Giulia Sì, cara collega nonna, è tempo per valutare il risultato di un anno così difficile e comunque affascinante, ricco di relazioni affettuose, a partire da quelle che ho con voi che mi leggete e scrivete. Prima di tutto devo cospargermi il capo di cenere: non sono ancora riuscita ad andare a trovare Nonna Bianca, perché sono stata travolta dal lavoro e soprattutto dalle presentazioni del mio ultimo libro (“Oancheno,da vicino nessuno è normale“, Castelvecchi) che si sono svolte in tutta Italia e in particolare al Sud: Campania, Calabria, Sicilia. Prometto che la prossima volta che sarò a Milano ci vedremo! e anche la redazione de Il Giorno ne sarà felice! (nonna telefona spesso, giustamente, alla segreteria).

Un anno, il 2024, che ha visto la squadra di Rai3 lavorare per le Paralimpiadi e per la battaglia per ottenere la legge nazionale sul caregiver (i nostri “curacari”) e perciò siamo stati ospitati nella sede Rai a Corso Sempione. Desidero dalle pagine di questo quotidiano milanese ringraziare tutti! A partire dal direttore di sede, Enrico Motta. Fabio, Raffaella e gli altri sono stati compagni di avventure competenti e appassionati, generosi e disponibili, proprio come il loro capo! È necessario dire grazie: il nostro è un lavoro difficile e se non lo si ama il risultato si vede.

Il Talk “stravinco per la vita” ad agosto, 11 puntate che aprivano la giornata sportiva dei nostri splendidi atleti paralimpici, ha riscosso successo e ha contribuito a smontare stereotipi. L’ultimo nostro lavoro “milanese” sulla necessità di un testo unico di tutela per i “curacari“ ha già prodotto un risultato: un finanziamento nazionale di 30 milioni di euro! È l’inizio di un percorso e ci fa sentire ancor più responsabili del lavoro di racconto della quotidianità che si trasforma in arma potente per cambiare le cose!

Il 2024 è stato una storia bella che abbiamo scritto insieme a voi. Anche con nonna Giulia: non perderti martedì 24 alle 11 su Rai3, abbiamo preparato una sorpresa per i nonni (c’è il mitico Quartetto Cetra). Direte: ”Cosa c’entra con la disabilità “? C’entra! Ne riparliamo domenica 29...buon Natale nonne e nonni! Vostra, Nonna

