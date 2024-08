La Regione tiene a battesimo il “Parco fluviale del Seveso“

Era stata una proposta dell’associazione “Amici Parco Nord“, lanciata poco tempo fa, per realizzare una grande zona verde lungo il corso del Seveso. Da poche settimane, questa idea è una certezza da costruire insieme, tra enti istituzionali e associazioni del territorio, per rigenerare l’intero asse del fiume e per affrontare, anche nella zona occidentale del Nord Milano, i sempre più evidenti mutamenti climatici: il Parco fluviale del Seveso è stato creato ufficialmente. Ci ha pensato in una recente seduta il Consiglio regionale lombardo con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti in aula, trasformando in realtà proprio quella proposta degli Amici Parco Nord, da decenni impegnati a difendere e a valorizzare l’ambiente e la biodiversità del grande polmone verde del Parco Nord Milano.

Il “Parco fluviale del Seveso“ sarà una grande area verde, dove prati, boschi, sentieri naturali e radure abbracceranno il corso d’acqua, da far rinascere, e interesserà i 23 Comuni attraversati dal torrente, le due province di Como e di Monza – Brianza, e la Città Metropolitana di Milano. Ovviamente, si tratta del primo passo: la delibera regionale, però, prospetta un quadro giuridico e operativo molto evidente, affidando per prima cosa la sua progettazione e la sua esecuzione al “Contratto di fiume Seveso“, vale a dire quell’accordo del 2006 stipulato da molte istituzioni dei territori. Ma non solo: il Contratto di fiume Seveso lavorerà con il Tavolo di concertazione", dove sono presenti gli enti locali e le associazioni.

"Si avvia così un’opera straordinaria di riqualificazione e di rigenerazione ambientale del Seveso. Ne andremo fieri in futuro. Invitiamo i comitati e i cittadini a sostenere il Parco fluviale del Seveso con la loro partecipazione. In questo modo, si potranno ridurre il rischio idraulico, proteggere e ripristinare la natura" concludono in un comunicato i rappresentanti degli Amici Parco Nord.

Giuseppe Nava