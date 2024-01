La politica rientra a scuola dopo 20 anni

Al via il progetto di educazione alla cittadinanza, voluto dall’amministrazione comunale, che andrà a costituire il Consiglio comunale dei ragazzi, un’iniziativa parte del progetto Generattivi delle Politiche Giovanili e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Quintino di Vona che ritorna a coinvolgere gli alunni delle elementari e medie, a distanza di circa vent’anni, dopo la sua prima istituzione nel 2005. "Conoscere il funzionamento della macchina amministrativa - così il sindaco Fabio Colombo (nella foto) - renderà i ragazzi consapevoli dell’importanza del bene comune e il loro contributo potrà essere fondamentale per l’analisi dei bisogni dei loro coetanei per quanto riguarda la qualità della vita, i servizi e le opportunità che offre il territorio cassanese. Il progetto mira a coinvolgere non solo coloro che saranno eletti rappresentanti, ma tutte le classi coinvolte".

Al termine di questa prima esperienza politica, si concluderà nel mese di giugno prossimo, i ragazzi porteranno le loro proposte concrete al Consiglio comunale degli "adulti" che vaglierà i progetti ritenuti più fattibili da inserire all’interno del Summer Camp estivo 2024. Non mancheranno spazi di preparazione al nuovo impegno per i giovani consiglieri. "Prima delle elezioni dei rappresentanti - ha concluso il primo cittadino - sono in programma alcuni incontri per tutti gli alunni. Al centro del dibattito il tema della responsabilità civile, del sentirsi parte di una società e prendersene cura, di regole e di rispetto reciproco".

S.D.