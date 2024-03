La Digos sentirà preside e prof. Sanzioni via posta

Le indagini sull’occupazione (con danni) all’istituto Severi-Correnti continuano su due fronti, quello giudiziario e quello scolastico. Nell’ambito dell’inchiesta per danneggiamenti - aperta dal pm di Milano Leonardo Lesti - gli investigatori della Digos raccoglieranno nei prossimi giorni la testimonianza della preside, che dopo l’episodio aveva presentato un esposto, e di docenti della scuola. Potrebbero essere ascoltati, eventualmente, anche studenti. Accertamenti portati avanti nel tentativo di risalire a eventuali responsabilità per i danni. Intanto a scuola, dopo l’assemblea tesa (e a porte chiuse) di martedì, ieri i consigli di classe hanno richiamato i primi studenti, tra gli ottanta già convocati perché avevano preso parte (chi solo al mattino, chi per più giorni) all’occupazione. Riceveranno a casa il verdetto dell’istruttoria e l’eventuale sanzione. Si.Ba. A.G.