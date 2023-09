Italia-Ucraina a San Siro, il match decisivo per qualificarsi agli Europei: orario, biglietti e maxischermo

Milano – La Nazionale di calcio torna allo stadio San Siro di Milano per la partita – già decisiva – contro l’Ucraina per la qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri sono chiamati a riscattare il deludente 1-1 con la Macedonia del Nord di sabato a Skopje. Per non compromettere il cammino verso il campionato europeo la squadra del neo ct Spalletti deve per forza vincere.

Orario e biglietti

Il fischio di inizio della partita è per le 20.45. Per quanto riguarda i biglietti per agevolare la presenza di tifosi allo stadio i prezzi dei tagliandi partono da 10 euro, con una serie di offerte riservate dalla Figc a famiglie, studenti universitari, under 12 e over 65. I biglietti possono essere acquistati sia fisicamente, presso i rivenditori indicati sul sito della Figc, che online, sul sito di Vivaticket. Fino ad oggi sono stati venduti circa 41mila biglietti per il match.

Villaggio degli azzurri

In vista della partita, da sabato 9 settembre, è stato allestito in piazza Gae Aulenti a Milano il Villaggio degli Azzurri, realizzato da Esselunga. Nello spazio sono esposti alcuni cimeli della storia azzurra, provenienti dal Museo del Calcio, ad iniziare dalla Coppa degli Europei vinta a Wembley contro l’Inghilterra nel 2020.

Il maxischermo

Nel villaggio sono presenti diverse aree gioco per bambini e adolescenti. L’ingresso è gratuito e l’orario è dalle 11 alle 20. In occasione della partita di domani, martedì 12 settembre, tra Italia e Ucraina verrà anche installato un maxischermo su cui sarà possibile assistere al match in diretta, con orario di apertura prolungato alle 23.