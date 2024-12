Istituto superiore Erasmo. Quattro diversi indirizzi la palestra e la piscina: "Venite a studiare qui"

La scuola superiore Erasmo si è presentata a genitori e studenti con i suoi quattro indirizzi scolastici, le palestre e il valore aggiunto della piscina. Il vicepreside ha illustrato l’offerta formativa di Iti Informatica e telecomunicazioni, Iti Cat costruzioni, ambiente e territorio e i due licei, delle scienze umane e artistico. "È stato un momento molto partecipato, ringrazio gli studenti, l’intero corpo docenti e il personale Ata per il lavoro di qualità portato avanti nel corso di questi lunghi anni", spiega la dirigente scolastica Rosaria Lucia Pulia. Soddisfatto anche il vicepreside Giuseppe D’Amelio.

"L’affluenza numerosa di futuri studenti e delle loro famiglie ha confermato l’attrattiva del nostro istituto e la validità della nostra offerta formativa. Un ringraziamento sentito va a tutte le risorse umane che hanno reso possibile questo evento: agli studenti, che si sono dimostrati ottimi promotori della nostra scuola – accogliendo con entusiasmo i visitatori e illustrando con passione i nostri percorsi formativi –, ai coordinatori d’indirizzo per l’impegno profuso nell’organizzazione delle attività e nella presentazione dei singoli indirizzi, alle funzioni strumentali, al responsabile dell’ufficio tecnico e ai collaboratori scolastici". Tra i valori l’attenzione allo sport. "Abbiamo a disposizione spazi di grandi dimensioni per l’attività fisica: 3 palestre di cui una di pallavolo, una attrezzata con macchine di sollevamento pesi e una multisport. Inoltre c’è la piscina di 25 metri a 6 corsie con un’altezza fino a 4 metri, un palazzetto dello sport dove si può giocare a basket, pallavolo e fare ginnastica artistica, un campo di calcio a 11 e il campo di calcio a 5 con erba sintetica", conclude il docente di scienze motorie Maurizio Taiana. Durante le presentazioni degli indirizzi scolastici, si è parlato anche dell’importanza del gruppo di lavoro per l’inclusione di studenti Dsa, Dva, Bes e stranieri. "Le funzioni strumentali degli alunni Bes sono figure di fondamentale importanza in quanto promotrici dell’integrazione, dell’inclusione scolastica e sociale degli studenti con peculiari esigenze formative", concludono i docenti. Infine è stata inserita nella scuola una postazione fissa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.