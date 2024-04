Iscrizione dei figli voucher per le famiglie

Sì ai voucher per sostenere le famiglie nell’iscrizione dei figli ai centri estivi a Vaprio, la giunta ha già varato il provvedimento. "A partire dal 2021 abbiamo introdotto un modello organizzativo diverso da quanto fatto in passato - spiega Anna Venturini, assessore alla partita - . La nuova formula si basa su un sistema misto di offerta - Scuola calcio, oratorio, campus multisport - in spazi propri o in uso che hanno garantito ai genitori un’ampia scelta e una durata dei servizi più lunga".