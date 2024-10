"Io, in ritardo alla prima lezione"

"Oggi è il mio primo giorno da matricola e il mio treno sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 8.10. Peccato che a quell’ora fossi ancora bloccata a Malnate". Un esordio accademico che Rebecca Pavone, diciottenne, iscritta alla facoltà di Psicologia al San Raffaele, non dimenticherà perché è entrata in aula con un’ora e mezza di ritardo. "Io – racconta – arrivo da Laveno Mombello (in provincia di Varese, ndr) – e proprio oggi ho iniziato l’università. Sono partita da casa per tempo ma purtroppo a causa di un guasto ci sono stati ritardi e cancellazioni. Io ho perso parte della lezione di Metodologia. È il mio primo anno da pendolare, spero che quella di oggi sia un’eccezione". M.V.