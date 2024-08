Io, aggredita vicino alla Centrale. Il racconto choc di una ventenne

di Nicola Palma

e Marianna Vazzana

Urlava in balìa di un uomo. Nel cuore della notte, a due passi dalla stazione Centrale. Provvidenziale per la giovane di 20 anni, italiana senza fissa dimora, è stato l’intervento dei carabinieri che hanno notato la scena in via Vittor Pisani all’angolo con via Achille Zenon ieri poco prima delle 3 e hanno bloccato lui: un trentenne nigeriano che è poi stato denunciato a piede libero per tentata violenza sessuale. La vicenda è ancora tutta da chiarire ma secondo quanto emerso finora la ragazza stava cercando di scappare da quell’uomo per sottrarsi a uno stupro. Una giovane che non ha una casa, con problemi di tossicodipendenza e che vive ai margini. Al momento, secondo quanto appreso del Giorno, la ragazza non ha sporto querela e si è rifiutata di essere accompagnata in ospedale. Il suo racconto è al vaglio dei carabinieri che l’hanno soccorsa lunedì notte poco prima dell 2.50 allertando contestualmente il 118.

Ai militari del Nucleo Radiomobile, la ragazza ha raccontato di aver conosciuto quell’uomo la sera prima. Insieme avrebbero poi assunto cocaina e, una volta dentro un garage della zona, lui avrebbe tentato di violentarla. A quel punto la giovane si sarebbe ribellata, scappando in strada ma venendo inseguita dal trentenne, che in via Vittor Pisani all’angolo con via Zenon l’avrebbe bloccata trattenendola dai polsi. Le grida di lei hanno attirato i carabinieri di passaggio. La donna, stando a quanto risulta al Giorno, era seminuda. Particolare che ha avvalorato il racconto della tentata violenza, nonostante non avesse segni visibili. E il nigeriano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentata violenza sessuale. Le indagini sono in corso.

Poco più di due settimane fa, il precedente: sabato 20 luglio una trentaduenne di origine serba è stata aggredita alle spalle, in pieno giorno, e palpeggiata al seno mentre camminava in via Spoleto, nel tunnel tra largo San Valentino e via Ferrante Aporti. Ha chiamato il 112 e i carabinieri hanno fermato il presunto molestatore in via Popoli Uniti: il ventinovenne eritreo S.J., con precedenti e irregolare, è stato arrestato.