A2A, mediante la società A2A Energy Solutions, e il Comune di Carugate hanno siglato un contratto di concessione, della durata di 8 anni, per la realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Le installazioni sono previste in diversi punti del territorio: via XX Settembre (vicino al municipio), via Garibaldi, via del Ginestrino (parcheggio del centro sportivo), via Fidelina (area di sosta della piscina), via Cesare Battisti (parcheggio Parco Centro), via San Francesco d’Assisi e via De Gasperi.

L’accordo prevede l’installazione e la gestione di una colonnina di ricarica “Fast charge multistandard” e di sei colonnine di ricarica “Quick charge”, integrate nel circuito E-moving di A2A già presente a Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Rovato e in Valtellina. Anche le infrastrutture che saranno installate a Carugate saranno alimentate con energia verde 100% rinnovabile.