Inter-Milan, “sportellate“ di mercato. Derby d’oltremanica per Cash

Dal campo al mercato, potrebbe profilarsi un altro derby tra Inter e Milan. Oggetto dei desideri: Matty Cash (nella foto), 26 anni, terzino destro polacco di proprietà dell’Aston Villa. I rossoneri lo hanno segnato sull’agenda, anche se nel ballottaggio con Emerson Royal del Tottenham sembra favorito il brasiliano ex Barcellona e Betis. Oltre a un esterno, peraltro, il Milan cerca un centrale: contatti con Diogo Leite (Union Berlino) e col duttile Kiwior dell’Arsenal. Tornando a Cash, per l’Inter è considerato una delle prime alternative a Dumfries: la trattativa per il rinnovo dell’olandese resta infatti in fase di stallo.

Il giocatore stesso, impegnato agli Europei con la sua nazionale, lancia messaggi contrastanti: da un lato esprime il suo amore per l’Inter, dall’altro non nasconde il sogno di giocare in Premier. E in Inghilterra proprio l’Aston Villa, di recente, ha dimostrato interesse nei confronti dell’esterno di Inzaghi. Così, valutazioni in corso su Cash oltre che sullo svizzero Ndoye, 23 anni, del Bologna. Altro contatto poi, ieri, con il Genoa. All’ordine del giorno il vice Sommer e soprattutto, in prospettiva, futuro numero uno nerazzurro: manca solo l’annuncio per Josep Martinez. Accordo sulla valutazione del portiere 26enne (circa 15 milioni) e contropartita tecnica individuata in Oristanio, classe 2002, di rientro dalla stagione in prestito al Cagliari.

A proposito di giovani, oltre al centrocampista 22enne statunitense Tessmann (6 gol e 3 assist con il Venezia) che i nerazzurri vorrebbero prendere e poi lasciare un altro anno in laguna, occhi puntati anche su Leoni, apprezzato sempre in Serie B con la maglia della Sampdoria. La formula potrebbe essere la stessa con il 17enne: acquisto e cessione in prestito per un altro anno al club ligure. In uscita, invece, Sensi (appena 4 partite in campionato per un totale di 43 minuti) è in scadenza e ha sul tavolo una proposta del Como.

In scadenza c’è anche Sanchez (4 reti e 5 assist stagionali) che valuta un ritorno all’Udinese. In attacco, poi, permane la “grana“ Arnautovic che blocca l’obiettivo Gudmundsson, in un reparto comunque già rinforzato dall’arrivo di Taremi (11 reti e 7 assist nell’ultima annata al Porto per il 31enne iraniano). Per l’austriaco si è fatta avanti la Fiorentina, oltre a club turchi come Galatasaray e Besiktas. La punta però, sotto contratto per un altro anno, ha intenzione di rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione. Chi non rimarrà, con ogni probabilità, è Valentin Carboni: il talentuoso 19enne, di rientro dal prestito al Monza.