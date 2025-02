Ancora un inseguimento per le vie di Milano: non si ferma all’alt, ventenne senza patente bloccato in corso Lodi dopo una folle corsa

Milano, 2 febbraio 2025 – Ancora un inseguimento per le vie della città. Ancora un ragazzo senza patente che non si ferma all'alt e prova a seminare le auto della polizia, danneggiandone due e tamponando anche quella di un automobilista di passaggio. La fuga di un ventenne italiano, al volante di un car sharing, una Fiat 500 Enjoy, senza aver mai conseguito il documento di guida, è andata avanti per circa un chilometro e si è conclusa con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Per fortuna, non si sono registrati feriti.

L'alt saltato

Stando a quanto ricostruito, tutto è partito alle 23 di sabato 1 febbraio, quando due agenti di una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno notato il ragazzo al volante di un'auto in viale Bianca Maria, a due passi da piazza Cinque Giornate, e hanno deciso di sottoporlo a controllo. Appena ha visto la polizia, il giovane ha accelerato e si è allontanato, ignorando l'alt. A quel punto, gli agenti hanno azionato sirena e lampeggiante e l'hanno inseguito, dando l'alert alla centrale operativa di via Fatebenefratelli e comunicando in tempo reale la loro posizione per consentire ad altre pattuglie di intervenire lungo il tragitto.

Rossi bruciati e zigzag nel traffico

Il ventenne in fuga ha bruciato il rosso di viale Regina Margherita e ha proseguito la corsa in direzione Porta Romana, per poi piombare in piazzale Medaglie d'Oro e sterzare a sinistra in corso Lodi, lasciandosi a destra le Terme di Milano e viale Sabotino. È in questo frangente che per farsi largo tra le macchine in transito ne ha tamponata una, danneggiando la parte posteriore. Dopo alcune centinaia di metri, il veicolo è stato affiancato da un equipaggio dell'Upg; a quel punto, il ventenne, ormai in trappola, ha frenato, ha aperto la portiera ed è sceso per proseguire la fuga a piedi.

In manette

Ha fatto pochi metri prima di essere bloccato e ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di due macchine della polizia. In corso Lodi sono intervenuti anche i ghisa del Radiomobile per i rilievi e per comminare al conducente le sanzioni per le numerose violazioni al Codice della strada inanellate nella fuga. Una su tutte: la guida senza patente.

Il precedente

Diciotto ore prima, alle 5 di sabato, un altro inseguimento era andato in scena in zona Navigli: una ventinovenne al volante di una Citroen, poi risultata positiva all'alcoltest, non si era fermata all'alt in piazza XXIV Maggio, venendo bloccata e arrestata dopo un paio di chilometri in corso Genova angolo piazza della Resistenza partigiana.