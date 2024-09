Infertilità di coppia, il congresso a CityLife

All’ordine del giorno c’è anche il tema delle diagnosi genetiche degli embrioni prima del loro trasferimento in utero. Argomento controverso, a metà fra scienza e marketing, che da tempo divide la comunità medica fra supporters e fautori della prudenza. A parlarne sarà uno dei massimi esperti del settore, il professor Raul Orvieto che, col suo intervento, porterà linfa al dibattito, già acceso, in corso a livello internazionale. "Ma l’obiettivo del congresso è di riunire alcuni dei maggiori esperti internazionali in Medicina della riproduzione per discutere delle ultime innovazioni diagnostiche e terapeutiche in questo campo", precisa Giovanni Maria Colpi che con Marina Bellavia e Ettore Caroppo presiede il secondo meeting internazionale "The Future of A.R.T.", in calendario a Milano venerdì e sabato all’hotel Nh Collection CityLife. "Verranno discusse problematiche ginecologiche di notevole spessore, causa di infertilità naturale e che possono impattare negativamente pure sul ricorso alla fecondazione in vitro", continua Colpi.

Gli esperti che, provenienti da tutto il mondo, si confronteranno nella due giorni milanese si propongono di sancire un cambio di passo nell’approccio medico e scientifico alle patologie alla base dei problemi di fertilità. "Per esempio nella fecondazione assistita, nel caso di infertilità maschile, molto spesso ci si limita a una valutazione dell’esame seminale, ignorando una fitta letteratura scientifica che invita a guardare non solo alla morfologia e alla vitalità ma anche ai test funzionali dello speramatozoo". E aggiunge: "Oggi un’ esperienza eccelsa in microchirurgia testicolare consente ad almeno la metà dei maschi senza spermatozoi nel liquido seminale di poter procreare".

La reale utilità dei numerosi nutraceutici in commercio nella infertilità di coppia, i rischi potenziali dei bimbi nati con la riproduzione assistita, il difficile vissuto di una coppia infertile alla disperata ricerca di un figlio , sono alcuni dei temi che verranno trattati nel congresso promosso da Next Fertility Procrea. Tra gli specialisti presenti, Aleksander Giwercman, past President della European Academy of Andrology, Monica Muratori, Amarnath Rambhatla, Nicolas Garrido, Paul Pirtea, Giuseppe D’Amato. Previste due Letture Magistrali, rispettivamente ad opera di Sophia Kalantaridou e Paolo Emanuele Levi Setti.