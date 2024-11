Inchiesta dossieraggio, la senatrice Licia Ronzulli ascoltata in Procura a Milano

La vicepresidente del Senato e parlamentare di Forza Italia Licia Ronzulli viene sentita in Procura a Milano come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta della Dda e della Procura nazionale antimafia sul gruppo legato alla società Equalize, che sarebbe stato in grado di bucare le banche dati strategiche del Paese per compiere presunte attivita' di dossieraggio illecito.

È stata la stessa Ronzulli a chiedere ai pm milanesi di essere convocata per fornire la propria versione. Dagli atti d'inchiesta emerge che la parlamentare avrebbe richiesto a Enrico Pazzali, presidente dell'agenzia d'investigazioni di via Pattari, di fare un controllo sulla manager di Autogrill Simona Gelpi.

"Mi arriva, mi arriva dalla Ronzulli, mi fa un po' paura", diceva Pazzali nel luglio 2022 parlando con il socio ed ex poliziotto Carmine Gallo. "Non lo so...no no avra' una quarantina d'anni non lo so e comunque lavora in Autogrill...guarda che non ci sia mai qualche roba con Berlusconi...qualcosa del genere", proseguiva il presidente autosospeso di Fondazione Fiera, indagato, sul nominativo indicatogli da Ronzulli. Come accertato dai carabinieri del nucleo investigativo di Varese, il nome di Gelpi sarà "interrogato" nella banca dati Sdi dal centro Dia di Lecce.

La versione di Ronzulli

Il fatto che "Pazzali, di sua esclusiva iniziativa - aveva spiegato Ronzulli - abbia deciso di commissionare un'indagine su una professionista soltanto perché di mia conoscenza, mi mette nella posizione di parte lesa in quanto oggetto di un possibile ricatto, e mi riservo - aveva aggiunto la parlamentare di FI - di adire le vie legali".

Ronzulli viene sentita dai pm come persona informata sui fatti, ossia come teste. L'audizione è iniziata al quarto piano del Palazzo di Giustizia davanti al pm Francesco De Tommasi della Dda guidata da Marcello Viola, anche lui presente, e Alessandra Dolci.