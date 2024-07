Incendio in casa: una famiglia all’ospedale. A fuoco gli scatoloni, morto il cagnolino

Un incendio divampato ieri notte in via Niccolini 25, zona Chinatown, ha messo in allarme un intero quartiere. Finita all’ospedale per le inalazioni del fumo un’intera famiglia: padre, madre e due figli. Uno dei due cagnolini che vivevano con loro, purtroppo, non ce l’ha fatta. E la casa è distrutta.

Le fiamme si sono sprigionate poco prima dell’1 per cause ancora da accertare. Stando a quanto emerso, nell’appartamento c’erano degli scatoloni – forse in vista di un trasloco – e la presenza dei cartoni avrebbe accelerato la propagazione del rogo che in poco tempo ha raggiunto ogni angolo della casa, disposta su due livelli. In quel momento, al primo piano c’erano il padre e la madre, rispettivamente di 59 e 58 anni, italiani, e al secondo i due figli, una ragazza di 23 anni e un giovane di 19. Dopo la richiesta di aiuto, l’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato (il Comando di via Messina si trova a poca distanza) con quattro autopompe, un’autoscala, botte e carro soccorso. Sul posto anche polizia di Stato e la polizia locale oltre al 118. Le fiamme avevano già invaso la casa. I quattro sono stati subito soccorsi (i genitori in codice giallo e i due figli in verde, tutti al Niguarda). Salvo il barboncino, mentre non ce l’ha fatta il chihuahua.

Ci sono volute più di tre ore per concludere le operazioni di bonifica dell’area terminate alle 5.30. Le indagini sono in corso per accertare l’origine del rogo. Non sono stati trovati inneschi e l’ipotesi è che la causa sia accidentale.

M.V.