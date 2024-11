Inaugurazione anno accademico al Politecnico di Milano. Cos’è il nuovo laboratorio CryoLab

Milano – Inaugurazione dell’anno accademico (la numero 162) per il Politecnico di Milano, nel segno dello sport il più possibile inclusivo, anche grazie all'innovazione e alla ricerca che si svolgono nell'ateneo milanese. Protagonisti della giornata sono stati infatti anche studenti ed ex studenti dell'ateneo che sono campioni paralimpici, come Alberto Amodeo, Federico Andreoli, Giulia Ghiretti e il nuotatore Simone Barlaam, che hanno sottolineato come la tecnologia può aiutare a migliorare le performance. Sono in aumento al Politecnico gli studenti che hanno anche una carriera sportiva. "Abbiamo un aumento di studenti che hanno anche delle carriere sportive di grande rilievo - ha spiegato la rettrice Donatella Sciuto - e che vogliamo potere sostenere, se avessimo anche un supporto statale o di aziende private sarebbe un grande aiuto e potremmo fare molto di più". I nnovazione, ricerca e sport sono tutt'uno al Politecnico di Milano, città dove nel 2026 si svolgeranno i Giochi invernali.

Il laboratorio CryoLab

L'ateneo è pioniere con il CryoLab, in fase di realizzazione e che sarà pronto nel 2025. Si tratta di un nuovo laboratorio, unico in Italia, per lo studio dei materiali alle basse temperature (fino a -50°C). Il CryoLab è dotato di diversi ambienti, una camera per temperature fino a -30ºC con attrezzatura dedicata, una camera per temperature fino a -50ºC con attrezzatura dedicata, un tunnel lungo 65 metri per temperatura fino a -40ºC con impianto di innevamento e motore lineare in grado di accelerazioni fino a 5g. "È qualcosa che manca in Italia, non esistono i laboratori che sono in grado di fare questi test - ha spiegato la rettrice -, noi pensiamo di riuscire a fare ricerca e innovazione con le aziende su queste tematiche".

Sala: al lavoro su residenza universitarie

"Il Politecnico di Milano è il più grande ateneo tecnologico italiano, un modello di rigore scientifico e innovazione di cui la città è molto orgogliosa e che contribuisce ad accrescere l'attrattività della città" ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo. Sala ha parlato delle criticità che sta affrontando la città sul fronte delle residenze universitarie per gli studenti fuori sede, "un tema attuale su cui stiamo lavorando con le università - ha detto -. Il Politecnico offre già 1600 alloggi e ci sono programmi per ampliare l'offerta a partire dal progetto Goccia alla Bovisa". "Il Politecnico è una realtà incardinata nella vita socio economica di Milano e vi chiedo di entrare ancora di più da protagonisti nella vita della nostra comunità - ha concluso -, per il progresso civile e la coesione perché attraversiamo una fase delicata e c'è un solo modo per migliorare le condizioni, cioè lavorare insieme".