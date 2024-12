In prognosi riservata giovane accoltellato

Paura a Rozzano, nella tarda serata di giovedì, quando un giovane di 31 anni, marocchino da poco arrivato in Italia, è stato soccorso in strada da un’ambulanza della Croce viola dopo essere stato accoltellato alla gamba destra. I sanitari, che hanno giudicato la lesione compatibile con un’aggressione da arma bianca, riferiscono anche di un sanguinamento alla testa. Il giovane si trovava all’altezza del civico 13 di via delle Mimose, in corrispondenza di una fermata dei mezzi pubblici, quando è stato raggiunto dall’ambulanza, alle 23.15. Nonostante fosse cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’Humanitas in codice rosso, vista l’abbondante emorragia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la tenenza dei carabinieri di Rozzano, ora impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a rintracciare gli aggressori. L’ipotesi più probabile è quella di una lite, poi degenerata, con uno o più connazionali. Di certo la zona, via delle Mimose, non è nuova a episodi del genere. Già un anno fa, nel novembre 2023, quella stessa strada era stata teatro di un’aggressione d’arma da taglio, con un 28enne accompagnato al San Paolo in codice verde. Quanto accaduto l’altro sera contribuisce a riportare in primo piano il tema della sicurezza. E la memoria corre inevitabilmente all’omicidio di Manuel Mastrapasqua, commesso 31enne assassinato per strada, a Rozzano, lo scorso ottobre. Il 19enne Daniele Rezza, reo confesso, ha aggredito Mastrapasqua con una coltellata, fatale, per rapinarlo di un paio di cuffiette wireless da pochi euro. Alessandra Zanardi