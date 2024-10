In arrivo al Bicipark nuove bici inclusive

Dal sogno alla realtà, Cernusco è al lavoro per dotare il Bicipark di viale Assunta di una flotta di bici speciali "per spingere la mobilità dolce davvero per tutti". È uno degli obiettivi dell’anno da Capitale europea dello Sport inclusivo e del Volontariato che scatterà il 1 gennaio.

Le associazioni del territorio stanno raccogliendo fondi per comprare tandem, risciò, tricicli e biciclette che abbattono le barriere. In primavera avevano mostrato a tutti cosa cambierà, i mezzi erano già stati utilizzati per una giornata in città, in occasione della Civil Week. Presto, però, non sarà più solo la prova di qualche ora, ma un servizio stabile "per dimostrare che un nuovo modo di pensare anche in questo campo è davvero possibile - sottolinea il Comune -. Lo sport è un’occasione per cancellare gli ostacoli e costruire comunità solide. Cernusco fa del proprio patrimonio di quasi 50 gruppi sportive per più di 40 discipline diverse, una bandiera. Il 2025 avrà un calendario ricco di eventi portati avanti dalle realtà locali che da sempre rendono la nostra città, La città dello sport". Nessuno escluso e non a parole. Il tema della mobilità ‘verde’ diventerà così davvero accessibile a tutti, in ossequio alla filosofia che il nuovo ruolo di Capitale dei diritti impone. Una scelta precisa voluta con tutte le forze dal sindaco Ermanno Zacchetti che "rivivrà in ogni iniziativa in programma l’anno prossimo". Un altro modo di onorarne la memoria "accanto ai più fragili, come era nel suo stile". L’anno da capitale servirà per ampliare un’offerta già ricca anche in campo sociale.

Bar.Cal.