Il sindaco alza la voce: "Nel Sud Ovest serve un polo di comunità"

"Il sud ovest ha bisogno di un ospedale di comunità". Ne è certo il sindaco di Cesano Boscone Marco Pozza che ha scritto all’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, chiedendo di confrontarsi sullo stato di avanzamento delle procedure per la realizzazione di un Ospedale di comunità (OdC). "Ritengo che una sanità territoriale pubblica, accessibile a tutti e presente capillarmente sul territorio sia un fattore fondamentale per la salute dei cittadini – spiega il primo cittadino –. Ho chiesto un incontro all’assessore Bertolaso per accertarmi che venga dato seguito alla lungimirante programmazione regionale che ha previsto un presidio di sanità intermedia nel territorio del sud ovest milanese. Gli oltre 150mila residenti, con un gran numero di fragilità - prosegue il sindaco -, sono oggi costretti a rivolgersi direttamente ai pronto soccorso degli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano: non c’è alcuna struttura che garantisce un’assistenza territoriale".

Dell’Ospedale di comunità di Cesano, previsto vicino alla stazione ferroviaria, si era iniziato a parlarne nel 2021, inserito nella programmazione regionale, per poi escluderlo in seguito alla rimodulazione del Piano operativo delle realizzazioni con i fondi Pnrr. Si tratta di strutture sanitarie per cure "intermedie", con permanenze brevi e per pazienti con patologie lievi o croniche, allo scopo di alleggerire la pressione degli ospedali e dei pronto soccorso per cure di bassa intensità clinica. "Oltre a ridurre ricoveri o accessi impropri in ospedale o in pronto soccorso, lo scopo è anche di consentire alle famiglie di adeguare l’ambiente domestico per accogliere un parente che ha ancora bisogno di un supporto infermieristico continuativo", spiegano dal Comune. L’Ospedale di comunità più vicino, infatti, è quello di Rho. "Siamo a disposizione di Regione per un confronto - conclude Pozza - anche valutando congiuntamente una localizzazione differente da quella originariamente ipotizzata".