Il regalo migliore per Natale? Il tempo da trascorrere con la famiglia

Gentile signora, immagino che lei (nonna di quattro nipoti) stia preparando il Natale e quindi le chiedo un consiglio sui regali da fare ai parenti e agli amici. Senza esagerare con le spese però, mi raccomando! Nonna Elisabetta

Cara nonna Elisabetta, breve, concisa, asciutta e determinata è la sua domanda, mi permetta quindi di allargarmi un po’ con la risposta: immagino che lei abbia letto il grande romanzo “I fratelli Karamazov” di Fedor Dostoevskij. Al termine del libro, uno dei personaggi più belli, Alioscia, pronuncia questo indimenticabile discorso: "Sappiate dunque che non esiste niente di più nobile, e forte, e importante, e utile per la vostra vita futura, dei buoni ricordi" e continua precisando "soprattutto se appartengono ai primi anni della vostra vita, alla casa dei genitori. Quante volte si parla della vostra educazione! Eppure uno di questi buoni e cari ricordi, portato nel cuore fin dall’infanzia, è forse la migliore delle educazioni. Se l’uomo può tenere con sé molti di questi ricordi e serbarli per la vita, è salvo per sempre. Ma se anche un solo buon ricordo ci accompagnasse sempre, anche quello basterebbe un giorno alla nostra salvezza".

Il grande Enzo Biagi (cito dal racconto di un mio carissimo amico) pare dicesse anche lui così, nei confronti dei figli. Io credo che il regalo più significativo sia donare una esperienza da fare insieme: un piccolo viaggio, una serata al museo, una passeggiata senza telefonino dedicandosi esclusivamente al piccolo o alla piccola e infine un libro, (da leggere insieme però) per fare in modo da costruire un ricordo che salva, indimenticabile. Un ricordo non si smarrisce né si rompe: è per sempre. Buone feste!

