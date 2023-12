Il Pertini Radio “raddoppia“. E cerca giovani da 16 a 34 anni

di Laura Lana

Il Pertini Radio raddoppia e cerca nuovi giovani che vogliano raccontare la loro passione. L’inizio del nuovo anno porterà una grande novità per la web-tv che quotidianamente va in onda dal secondo piano del centro culturale Il Pertini, dove ha casa una redazione composta da circa 30 under35. In via sperimentale sarà aperto un secondo studio di registrazione: da febbraio, ogni giovedì alle 18,30, il Pertini Radio sarà in diretta da Vi.Be. Musica e Cultura, l’associazione che ha il suo cuore pulsante a Sant’Eusebio.

"Il Pertini Radio è un luogo stimolante e creativo che rappresenta per i nostri giovani una grande opportunità di incontro, confronto e crescita – ha commentato l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Daniela Maggi –. La nuova postazione della radio all’interno del Vi.Be potrà essere sicuramente una ulteriore occasione di diffusione, di arricchimento per il palinsesto e di coinvolgimento per i giovani del quartiere".

L’idea sarà realizzata all’interno di “Cinyoungaction - Azioni per i giovani – I giovani in azione“, il progetto che nei mesi scorsi ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro dalla Regione e che vede il Comune capofila in partnership con la Fondazione Mazzini, il Museo fotografia contemporanea e Vi.Be. Per questo nuovo punto, il Pertini Radio è alla ricerca di nuovi giovani tra i 16 e i 34 anni: la prima riunione di redazione si terrà nella sede del Vi.Be. in via Sant’Eusebio 5 giovedì 11 gennaio alle 18,30. "Dopo due anni e mezzo di consolidamento sul territorio, oggi finalmente Il Pertini Radio compie un ulteriore passo nel suo processo di crescita – ha spiegato Nicolò Gelao, responsabile della redazione –. Siamo pronti a raccogliere la sfida con grande entusiasmo, per aumentare ancora di più il coinvolgimento giovanile nella nostra città. Un ringraziamento doveroso alle Politiche giovanili del Comune di Cinisello Balsamo per aver messo a disposizione di tanti giovani uno strumento per dare voce alla loro passione". Per qualunque informazione si può contattare il referente di questa nuova sede sperimentale del Pertini Radio, il presidente di Vi.Be. Claudio Poletti, all’indirizzo mail associazione.vibe@gmail.com.