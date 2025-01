Il “food“ porta lavoro e turismo

Il Distretto del commercio è nato, il titolo di "Città del Formaggio" attribuito, prima riunione fissata e appello ad associazioni, commercianti, operatori del food e promotori di eventi, "il settore gastronomico volano sicuro in futuro per turismo, lavoro e rilancio del commercio: partecipate, e costruiamo insieme un calendario di eventi". L’appuntamento è fissato per lunedì, alle 18.30, nella sala consiliare del Municipio.

L’anno che si conclude, come si sa, ha segnato alcuni importanti traguardi: le fiere coronate da un enorme successo di pubblico, il titolo di "Città del formaggio 2025" attribuito dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori e che sarà ufficialmente “consegnato” in marzo a Roma, il primo Distretto urbano del commercio, ufficialmente riconosciuto un mese fa e già insignito di un logo dedicato.

"Il riconoscimento di Onaf - così Gianluca Villa, assessore a Turismo, Grandi eventi, Commercio e attività produttive - celebra il nostro legame storico con il gorgonzola e rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere e valorizzare ulteriormente la nostra città". Ecco dunque l’invito: "L’amministrazione comunale - così una nota - propone a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle associazioni che si occupano di food ed eventistica, un incontro: occorre pensare insieme a un calendario eventi che metta al centro il gorgonzola e la nostra città con tutto il suo potenziale".

"Sarà - ancora Villa - una nuova occasione per ascoltare le idee e le proposte del territorio per la costruzione di un progetto decisivo per lo sviluppo del turismo enogastronomico nella nostra città". In prospettiva, un filone economico commerciale che potrebbe creare lavoro e nuova impresa. "Per questo motivo, la collaborazione tra esercizi commerciali e associazioni sarà fondamentale: mi auguro che la partecipazione a questo primo momento di incontro e confronto sia folta".

Monica Autunno